25 % انخفاضا في أسعار الخضروات الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

قالت مصادر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، اليوم، إن أسعار الخضروات الطازجة في فروع المجمعات الاستهلاكية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 25%، مشيرة إلى أن الوزارة توفر جميع أنواع الخضروات بسعر الجملة في فروع المجمعات على مستوى جميع المحافظات.

ثبات أسعار اللحوم السوداني الطازة

وشهدت أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية ثباتا، ويبلغ سعر كيلو اللحوم السوداني المبرد الطازة 95 جنيها، بينما يبلغ سعر اللحم الهندي المجمد 56 جنيها، وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطن، شراء ما يحتاجه من الكميات التي يرغب فيها على حسب احتياجاته.

وتتراوح أسعار الأسماك المجمدة بين 21 و40 جنيها، وذلك على حسب نوع السمك، ويتوافر في المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 4 أنواع أسماك مختلفة.

توفير 1200 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية

ويوجد على مستوى محافظات الجمهورية، 1300 مجمع استهلاكي، يوفر 1200 سلعة غذائية للمواطنين؛ سواء السلع المدعمة التي تصرف على البطاقات التموينية، أو السلع الغذائية الأخرى وغير الغذائية واللحوم المجمدة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية سلعة السكر الحر بنفس سعره على بطاقات التموين.

وبلغت أسعار الدواجن في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 48 جنيها للكيلو، وذلك بسبب تحريك الأسعار عالميا.