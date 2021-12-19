«المجنونة» أول ضحايا الصقيع.. والزراعة: نتوقع قلة المعروض من الطماطم

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة عامل سلبي لبعض المحاصيل وإيجابي لأخرى، موضحًا أن «من المحاصيل التي ستستفيد من هذا التغير، الزيتون والمحاصيل المتساقطة، التي تعتبر في مرحلة التجهيز للموسم الجديد مثل العنب والبرقوق والمشمش والخوخ والكمثرى والتفاح والرمان».

محاصيل تتأثر سلبا وأخرى إيجابا

وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc، أن المحاصيل المذكورة لها احتياجات من البرودة ويجب أن تنخفض درجات الحرارة في شهري ديسمبر ويناير حتى تستطيع هذه الأشجار أن تبدأ الموسم الجديد في توقيتات مناسبة.

أما المحاصيل التي يمكن أن تتأثر بالظروف العكسية، حسب "فهيم" فستكون الخضر الشتوية والبطاطس في مراحل الوسط من العمر والطماطم، وقد يتأخر جمعها بسبب البرودة الشديدة ليلا وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قلة في المعروض مقارنة بما هو موجود حاليا مثل الطماطم والفلفل والباذنجان.

حلول للتعامل مع المحاصيل في موجة الصقيع

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائلا: "من المتوقع سقوط أمطار بداية من الليلة في كل مناطق الدلتا سواء في الشمال أو الوسط أو القاهرة ومدن القناة، وبالتالي ينصح بالتوقف عن الري حتى لا تتشبع التربة، كما يجب رش المحاصيل التي تتأثر سلبا بالبرودة بمركبات الطاقة ومركبات حماية من النبات من البرد بمعدل 5 سم للتر".