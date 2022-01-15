السيطرة على حريق بورشة لتصنيع الأخشاب بحرفيين الزهور في بورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية والإطفاء، اليوم، على حريق نشب في ورشة لتصنيع الأخشاب بمنطقة الحرفيين بحي الزهور دون إصابات بشرية، قبل أن يمتد إلى باقي الورش الحرفية.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطار بالحريق

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة، بأن الأهالي استغاثوا فجرا من تصاعد ألسنة اللهب وخروجها من ورشة بها كمية كبيرة من الأخشاب بمنطقة الحرفيين بحي الزهور، وأبلغت إدارة الإطفاء والحماية المدنية بتفاصيل بلاغ الحريق.

سيارتا إطفاء للسيطرة على حريق ورشة الخشب

وانتقل العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد، إلى مكان الحادث، وأشرف على توجيه سيارتي إطفاء وعدد من رجال الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الورش الحرفية المجاورة له دون حدوث إصابات أو اختناقات.

ويجرى استكمال عملية الإطفاء بالمواد الكيميائية المختصة، حيث يحتفظ الخشب بالحرارة داخله، ويمكن أن تشتعل النيران به مرة أخرى بعد إطفائه.

ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي الأولية، تحت إشراف مدير أمن بورسعيد، والعميد مجدي سليم مأمور قسم شرطة الزهور، أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران في ورشة الأخشاب، ويجرى استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وبسؤال شهود الواقعة الذين أكدوا أن الورشة كانت مغلقة ليلا طبقا لطبيعة الورش بالمنطقة التي تعمل نهارا حتى دخول الليل.