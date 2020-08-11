مدير أمن بورسعيد يتفقد اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ

تفقد اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، عددًا من اللجان الانتخابية بأحياء بورسعيد، للاطمئنان على الخدمات الأمنية المعينة على اللجان، ومنها لجان مدارس المشير أحمد إسماعيل وبورسعيد الثانوية العسكرية والثانوية بنات والتجريبية واشتوم الجميل.

كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، واستمع إلى آراء الناخبين وملاحظاتهم وموقفهم من الإجراءات الأمنية خلال اليوم، وطالبهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.