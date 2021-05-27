سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بمحل إطارات بالإسماعيلية

شب حريق في محل لإطارات السيارات بمنطقة الشيخ زايد، في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، حيث هرعت قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، يفيد باندلاع حريق في محل لإطارات السيارات بالشارع التجاري، بدائرة القسم.

وعلى الفور، وجه اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدينة، بالدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث، لسرعة العمل على محاصرة الحريق ومنع امتداد النيران.

وقال شهود عيان إن المحل موجود أسفل بناية سكنية، وأنه تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالكامل لتأمين المنطقة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير المرفق، بثلاث سيارات إسعاف إلي مكان الحادث.

وأكدت المصادر الطبية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، حيث هرع جميع العاملين في المحل إلى الخارج، فور اندلاع الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.