وفاة أرملة الشاعر نجيب سرور «الروسية» عن عمر ناهز 90 عاما

أعلن فريد، نجل الشاعر الراحل نجيب سرور، وفاة والدته الروسية الأصل، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما.

وقال فريد نجيب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أمي الحبيبة، العظيمة ألكساندرا نجيب سرور رحلت اليوم 15 يناير 2022 إلى العالم الآخر، والآن بعد 44 سنة من الفراق ارتمت في حضن رجلها وحبيبها، عظيم مصر زوجها نجيب سرور وهما الآن يرقصون ويضحكون ومعهم شهدي أخي الحبيب».

وتابع: «سلميلي عليهم أوي يا ماما وانتظروني معاكم لما تحين ساعتي. أشكرك على كل الحب الذي لا يوصف الذي غمرتيني به طول العمر. إلى اللقاء يا عظيمة إلى اللقاء يا أمي ياحبيبتي».

ونجيب سرور، شاعر ومؤلف ومخرج مسرحي، مولود في الأول من يونيو 1932، ورحل في 24 أكتوبر 1978، ولد بقرية إخطاب، مركز أجا، محافظة الدقهلية، ولُقِّب بـ«شاعر العقل»، وتزوج نجيب سرور ساشا كورساكوفا خلال دراسته للمسرح في روسيا في الخمسينات، وأنجبا ابنيهما شهدي وفريد نجيب سرور.