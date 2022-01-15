المفتي لـ«الوطن»: أنجزنا 95% من خطة دار الإفتاء في 2021

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: «دار الإفتاء المصرية تضع خططا قصيرة المدى وأخرى مطولة، والخطة المطولة التي وضعناها، وضعت بطموح عالٍ جدًا، وقد تستغرق 5 أعوام أو أكثر من ذلك، لكن وضعنا خطة خمسية ونبحث في نهاية كل عام ماذا سنفعل في العام المقبل وفق هذه الخطة الموضوعة، وماذا أنجزنا في العام الماضي».

تحقيق 95% من خطة دار الإفتاء في 2021

وأضاف «علام» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «وجدنا إنجازات كنا قد وضعناها وفق الخطة، تحققنا منها بما يزيد على الـ95% من المقترح والطموح الذي قد وضعناه قبل ذلك في الخطة، منها الفتاوى التي تصدر من دار الإفتاء المصرية».

كما أشار إلى أن الفتاوى تعطي اطمئنان للمجتمع، ولذلك تحقق بطريقة غير مباشرة أمنًا فكريًّا وراحة للمستفتين، بحيث أن المستفتي يطمئن على مسيرة سلوكه الإنساني في هذه الحياة، والذي لو تُرك دون جواب ودون بحث عن حل لهذه المشكلة، سنرى أن هناك جماعات تتلقفه وغيره، وتغذيهم بأفكار وإجابات معينة تحقق أغراضًا سياسية، لافتًا إلى إنشاء فروع لدار الإفتاء في المحافظات، منها بني سويف، وقريبًا جدًا افتتاح فرع في مرسى مطروح وآخر في طنطا.

إصدار المَعْلَمَة المصرية لعلوم الفتوى

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الدار قد أصدرت خلال العام الماضي 2021 «المَعْلَمَة المصرية لعلوم الفتوى» وهي مَعْلَمَة لم تكن قبل ذلك بهذا التفكير، مشيرًا إلى إصدار 22 مجلدًا منها، وفي الوقت الحالي يعدون لأن يصلوا في هذا العام 2022 إلى إصدار 30 مجلدا، حيث إن مخططها 60 مجلدا، وتُعنى بكل ما يتصل بالفتوى في مثلثها من العلم الشرعي والعلم الإداري وكذلك من طريقة كتابة الفتاوى من الناحية الفنية والتقنية شديدة التخصص، وبناء على كل ذلك، نقول إن الإنجازات كبيرة.