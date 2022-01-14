المفتي لـ«الوطن»: منتدى شباب العالم طفرة كبيرة لم تكن موجودة من قبل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنَّ انعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يتصل تمامًا بعمق التقدم والنهضة، حيث إنه لا توجد أمَّة تتقدَّم ولا تنهض، إلًّا بفعل سواعد وقوة وقدرة وحماس الشباب، لذلك الدولة المصرية بهذا التوجه القويم من أول لحظة تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، وهو يولي الشباب أهمية خاصة في المجالات كافة، ففي مجلس النواب، نسبة كبيرة جدًا من الشباب، ولم تكن معهودة قبل ذلك، وفي السلطة التنفيذية ونواب المحافظين ونواب الوزراء، فهم بعد تدريب وتأهيل كبير جدًا لهؤلاء الشباب، أصبحوا الآن قيادات في المحافظات والوزارات المختلفة.

طفرة كبيرة لم تكن موجودة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: نحن أمام طفرة لم تكن موجودة قبل ذلك، وهي اهتمام كبير بالشباب، ونحن نراها بأنها نقطة في سبيل التقدم، ويتبعها نقاط، ونقاط ستبنى عليها، ولذلك هذا الحدث المهم، الذي عُقد في شرم الشيخ ومن قبله النسخ السابقة من هذه المنتديات واللقاءات، في الحقيقة يعول عليها في سبيل بناء هذه الأمة.

وتابع: وجدنا في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيمة الشباب واضحًا، فإن صحابة الرسول كلهم من الشباب حتى الأسماء الكبيرة جدًا التي نقرأ عنها ونتصور في الذهن دون أن نعرف تواريخ الميلاد، بأنهم كبار في العمر فوق الـ70 عامًا، ولكن نفاجأ أنهم دون الـ30 عامًا وربما دون الـ20.

صحابة الرسول من الشباب

واستطرد: سيدنا أسامة بن زيد، دون الـ20 عامًا وهو الاسم الكبير جدًا، وكذلك سيدنا أبو بكر الصديق كان قريب جدًا من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقرأ عن سيدنا معاذ بن جبل كثيرًا وهذا الزمن الطويل الذي اتخذه إلى اليمن ثم عاد إلى المدينة ومات واستشهد بطاعون عمواس في هذا الوقت، ودفن في الأردن، وما هذه الرحلة الطويلة جدًا لهذا الجهبذ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم عمره وكم عاش، ففوجئت أنه ما عاش إلَّا 36 عامًا، وكل هذا العطاء والإنجازات الكبيرة جدًا كانت في هذا الزمن خاصة أنه أسلم بعد سن العشرين، فإذًا عمره في الإسلام قليل لكن عطاءه كثير جدًا وهذا هو ما نؤمله في الشباب.