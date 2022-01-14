«المفتي»: إصدار تطبيق «Fatwa Pro» لتقديم الفتوى بأغلب دول العالم

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدار تعمل على إصدار الفتاوى بما يخدم الشأنين المحلي والعالمي، وذلك لأن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس هو أمر دقيق لا بد معه تدارك الواقع والإحاطة به وتحري الواقع الاجتماعي والفكري.

علام: التطبيق مقدم للمسلمين بالغرب ويشتمل على 12 لغة

وأضاف «علام»، خلال استضافته ببرنامج «نظرة»، والذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق، ومذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدار بادرت بإطلاق تطبيق للفتوى الإلكترونية تحت اسم «Fatwa Pro»، وهو تطبيق مقدم للمسلمين في الغرب ويشتمل على 12 لغة أبرزها الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وأوضح أن الهدف من التطبيق تقديم الفتاوى التي تهم المسلم، وتجيب على تساؤلاته بداخل المجتمعات الإسلامية، حيث إنه وفي التطبيق قد جرى ترجمة ما يقارب الـ1000 فتوى، لافتا إلى أن التطبيق يقدم الإرشاد الديني للمسلمين من أجل ضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية، وكذا منع وقوعهم ببراثن الفكر المتطرف أو الجماعات الإرهابية.

وأكد أن الدار مؤسسة قديره ضاربة في جذور التاريخ وأعماقه، كما وترجع بصفة تكاد تكون رسمية إلى عام 1895 وإن كان الإفتاء المصري قبل ذلك ذا جذور ممتدة، «مهمة المفتي تحتاج إلى تبصر شديد وتوفيق من الله، لأنه يتعامل مع 3 عناصر أساسية وهي الأدلة الشرعية والنص الشريف وإدراك هذا النص وفهمه بشكل متفق مع مراد الله وسيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، ثم ينزل للواقع الذي نعيشه وهو واقع معقد متشابك ومتسارع في قضاياه».