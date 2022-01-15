هطول أمطار بكفر الشيخ واستمرار توقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

تعرضت محافظة كفر الشيخ لسقوط أمطارا غزيرة، خاصة على المناطق الشمالية، ما ترتب عليه غراق الشوارع وتأثر حركة البيع والشراء داخل مناطق مختلفة، ما دعا المحافظة لرفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات، ومناشدة المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة.

وحرصت الوحدات المحلية بمختلف المدن والقرى على رفع مياه الأمطار سريعا، خاصة أمام المدارس التي يؤدي فيها تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أولى امتحانات التيرم الأول، فيما شدد محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، على التنسيق مع كافة الجهات من شركة المياه والصرف الصحي والوحادت المحلية لرفع آثار المياه فضلا عن متابعة المرافق اولا باول والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة حال حدوث أي طارئ.

غرفة عمليات رئيسية وغرف الفرعية

ويستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، وذلك بالتواصل مع الغرف الفرعية لمعرفة الموقف في المدن والقرى، فيما جرى الاستعانة بمعدات شركة المياه والصرف الصحي والوحدات المحلية لرفع آثار مياه الأمطار.

كما انتشر رؤساء الوحدات المحلية في الشوارع لرفع مياه الأمطار، تيسيرا على حركة المواطنين عقب سقوط أمطار غزيرة، ما تسبب في إعاقة الحركة ببعض المناطق خاصة بالقرى.

ولم تعلن المحافظة حتى الآن عن استمرار توقف حركة الصيد والملاحة أو استئنافها حيث جرى وقف الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز منذ نحو 6 أيام على التوالي، بسبب سرعة الرياح وحفاظا على سلامة الصيادين، وناشد المحافظ جموع الصيادين بعدم الخروج للصيد حرصا على سلامتهم.