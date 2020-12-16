أمطار غزيرة على مناطق بكفر الشيخ وحملات لرفع المياه من الشوارع

سقطت أمطار غزيرة على بعض مناطق كفر الشيخ، خاصة الشمالية، ما دفع المحافظة لاستمرار رفع حالة الطوارئ، وانتشار معدات النظافة في الشوارع لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

وشهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بجميع أنحاء المدينة، والقرى، كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءتها بقلين المحطة، وقرية المرازقة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري الروضة، والبلاصي، والقن، وسد خميس، والورق، كما تابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي سير العمل بمنظومة النظافة والحملات المكثفة بجميع شوارع ومناطق المدينة المختلفة وإستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع خاصة مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن قص وتهذيب النخيل والأشجار، ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية بين الشوارع، وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات أولاً بأول، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات، وتحميلها إلى المقالب العمومية بالمدينة، وقريتي الكفر الشرقي، وغرب تيرة، وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.