هطول أمطار على مناطق متفرقة بكفر الشيخ واستمرار توقف حركة الصيد

تعرضت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وخاصة المناطق الشمالية، وانتشرت معدات الجهات التنفيذية من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، في الشوارع بالمدن والقرى التي سقطتت بها الأمطار، لشفط المياه.

استمرار توقف حركة الصيد والطوارئ

بينما لاتزال حركة الملاحة بالبرلس، متوقفة لليوم الرابع على التوالي بميناء البرلس، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

من جانبه شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشداً الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظاً على سلامتهم، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكلف المحافظ رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

فيما أعلن مرفق إسعاف المحافظة حالة الطوارئ على كافة الطرق الرئيسية خاصة الطريق الدولي الساحلي ورافده، وحذر المرفق السائقين من السرعة الزائدة على الطرق، لعدم وقوع حوادث ، كما أعلن المرفق، رفع حالة الطوارئ على التمركزات الدولية والساحلية وتمركزات الطرق الرئيسة وتحريك أي تمركز بصفة عاجلة.

كما رفعت إدارة المرور برئاسة العميد سامح رشاد، مدير الإدارة، حالة الطوارئ، وحذرت السائقين في بيان لها من السرعة الزائدة على الطرق، فيما قدمت عدداً من الإرشادات للسائقين ومطالبتهم بتوخي الحذر عند السير.