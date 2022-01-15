ياسمين علي تنعى سمير غانم فى ذكرى ميلاده: «كنت خير أنيس لينا»

حرصت الفنانة ياسمين علي، على توجيه رسالة خاصة للفنان سمير غانم فى ذكرى ميلاده الأولى بعد رحيله، وذلك من خلال منشور خاص عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

ياسمين علي تحيي ذكرى ميلاد سمير غانم

ونشرت الفنانة ياسمين على عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»، صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة: «احترامه وأخلاقه وأدبه كان بيبان فى اختياراته لأعماله الله يرحمه .. مانساش أنستونا أمال إيه شرفتونا أمال إيه.. دا إنت اللى كنت خير أنيس لينا».

وتابعت ياسمين: «أول واحد عمل ميدلى لأغاني التسعينات والثمانينات أجنبي وعربي فى مسرحية أخويا هايص وأنا لايص وعملها بكل أدب ومن غير تريقة على حد كان مثقف من الدنيا ومثقف فنيا وإنسانيا.. الله يرحمك يارب النهاردة ذكرى ميلاده اقروله الفاتحة».

وفاة الفنان سمير غانم

يذكر أن الفنان سمير غانم، كان قد رحل عن عالمنا، في شهر مايو الماضي، بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى فى شهر أبريل وخضع للعلاج، وبالفعل كانت قد ظهرت سلبية المسحة الخاصة به، لكن ذلك قبل أن تدهور صحته مرة أخرى بسبب مضاعفات ما بعد كورونا، ويتم إصابته بفشل كلوي ويرحل عن عالمنا.

أما الفنانة ياسمين على فكانت قد ظهرت مؤخرا كضيفة فى احدي حلقات برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، وأحيت ليلة راس السنة، وخلال الحلقة كشفت عن كثير من الأمور الخاصة بأعمالها الفنية ورحلة دخولها عالم الفن، كما قدمت عددا كبيرا من أغنياتها الخاصة، بالإضافة إلى عدد من أغاني الزمن الجميل.