إيمي سمير غانم تدعم شقيقتها «دنيا» بعد عودتها للساحة من جديد: «بحبك»

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم، شقيقتها «دنيا» بعد عودتها من جديد للساحة بعد توقف طوال الأشهر الماضية حدادا على فقدان والديهما، سمير غانم ودلال عبد العزيز، الذين رحلا نتيجة مضاعفات وتوابع الإصابة بفيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تدعم شقيقتها معلقة: بحبك

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لـ شقيقتها «دنيا»، معلقة لها: «بحبك»، وذلك من أجل دعمها بعد عودتها للساحة من جديد من خلال إعلان لأحد المنتجات، والذي سبق أن قدمت حملة له من قبل مع والدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

وعلقت دنيا سمير غانم على منشور شقيقتها لها، معلقة: «وأنا كمان بحبك يا صغننة قلبي إنتي».

سعادة نجوم الفن بعودة دنيا سمير غانم لـ الساحة من جديد

ونشرت دنيا سمير غانم، فيديو الإعلان الجديد لها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «اللبس بيتغير بس اللي بيحافظ عليه مبيتغيرش».

وانهالت التعليقات من نجوم الفن والمتابعين، معبرين عن سعادتهم بعودة دنيا سمير غانم من جديد إلى الساحة الفنية، حتى وإن كانت بداية لكسر الحداد من خلال إعلان تليفزيوني.

وكان من أبرز التعليقات على ما نشرته دنيا سمير غانم، لرانيا يوسف وليلي أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي وهدى المفتي والعديد من نجوم الفن، معبرين عن سعادتهم بعودتها، ومعلقين بفرحتهم من خلال إيموجي القلوب تعبيرا عن حبهم لها.

كما عبر العديد من متابعي دنيا سمير غانم عن سعادتهم بعودتها، خاصة أنها تمتلك روحًا مميزةً وعلامةً فارقةً بتقديم الإعلانات، وذكر البعضهم حملات إعلانية لها علقت معهم وارتبطت بذاكرتهم حتى الآن.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

و من المفترض أن تشارك دنيا سمير غانم في المارثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «عالم موزاي»، الذي كان من المقرر أن يتم عرضه رمضان السابق، و لكن إصابة والديها بفيروس كورونا منعتها من استكمال تصوير أحداث العمل.