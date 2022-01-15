دنيا سمير غانم ترثي والدها: معايا في كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد في الجنة

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم الذكرى الـ85 على ميلاد والدها الراحل الفنان سمير غانم، الذي يعد الذكرى الأولى لميلاده بعد رحيله عن عالمنا 20 مايو الماضي.

دنيا سمير غانم لوالدها: أنت معايا في كل لحظة

ورثت دنيا سمير غانم، والدها، إذ نشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وروحي، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويا رب تكون سعيد ومرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا في كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب».

بعض نجوم الفن يدعون للراحل سمير غانم

وانهالت تعليقات الجمهور وبعض نجوم الفن الذين توجهوا بالدعاء للفنان الراحل، منهم الفنانة نادية الجندي التي حرصت على التعليق قائلة: «ربنا يرحمه يا رب هو ودلال ويبارك فيكم حبيبتي ويحفظك انتي وإيمي وحسن ورامي».

كما كتبت الفنانة روجينا: «ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته»، بينما حرصت الفنانة رانيا يوسف على الدعاء له قائلة: «الله يرحمك يا حبيبي».

آخر أعمال سمير غانم

يذكر أنَّ آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم كانت مسرحية «الزهر لما يلعب»، والتي جرى عرضها بعد أيام من رحيلة عبر شاشة قناة mbc، وشاركه بطولتها كل من: إيمان السيد، شيرين، وإيمي طلعت زكريا، ورضا حامد، وطارق الإبياري، وغيرهم من الفنانين، تأليف الكاتب المسرحي أحمد الإبياري، ومن إخراج طارق الإبياري وذلك في أولى تجاربه الإخراجية، فضلًا عن أن هذه المسرحية كانت تعد عودة غانم إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ أن قدم مسرحية «سيبوني أغني» عام 2017.