رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: بدء تسليم 2328 وحدة من الإسكان الاجتماعي

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه في نهاية شهر يناير الحالي سيجرى تسليم 4000 وحدة إسكان من سكن مصر، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%.

وأضاف «عبد المقصود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وحدات الإسكان المتوسط المقرر طرحها في مراحل التشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع واللاند سكيب، مؤكدا أن جميع أعمال التشطيبات تنفذ وفق أعلى معايير الجودة والدقة العالمية.

10 آلاف وحدة سكنية جديدة في 6 أكتوبر

وأضاف «عبد المقصود» خلال حديث، أنه يجرى العمل على إنشاء 10 آلاف وحدة وذلك ضمن المرحلة الخامسة من الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأعمال الإنشائية تسير وفق المخطط الزمني الموضوع لها، وأن جميع العاملين في مواقع العمل المختلفة بالمدينة يلتزمون بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمواقع البناء المختلفة بالمدينة.

بدء تسليم 2328 وحدة من الإسكان الاجتماعي غدا

كما أعلن رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه بداية من الغد 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، سيجرى تسليم 2328 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات «ب - ج - د» بمنطقة الـ800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية خلال عمليات التسليم، مؤكدا أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب والخدمات، بالإضافة إلى الانتهاء الكامل من أعمال اللاندسكيب و تنسيق الموقع.