«الغرف التجارية» تطالب بسرعة إنشاء مدينة الذهب لزيادة التصدير

طالب تجار في محال الصاغة بالغرف التجارية بإسراع الدولة لإنشاء مدينة الذهب، مؤكدين أنها فرصة كبيرة لتطور هذه الصناعة لتكون مصر مركزا مهما لصناعة المجوهرات لدول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التصدير لهذه الدول.

يأتي ذلك على هامش عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، لاستعراض الإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي يُعقد بالقاهرة تحت اسم «نيبو 2022» خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022.

واصف: إنشاء مدينة الذهب تأخر كثيرا

وقال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إنشاء مدينة الذهب تأخر كثيرا، ويطالب بسرعة الإنشاء لكونها سينقل المهنة نقلة كبيرة عالميا بشرط التنسيق الذى يليق بها بين الجهات المعنية لأن هذا الأمر ليس عملا إداريا أو مشروعا سكنيا، ولكنه يتطلب بناء متكاملا يخدم بعضه البعض في إنتاج المشغولات الذهبية والفضية، ونستطيع أن نكون ثالث أكبر دولة منتجة للمعادن الثمينة في العالم.

وأشار إلى أن هذه المدينة فرصة كبيرة للتصدير بشكل كبير لغزو أسواق شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط لتقنية العالية والتي تعكس مدى التطور التكنولوجي لهذه الصناعة، لافتا إلى أن إنشاء مشروع بناء مدينة متخصصة للذهب والتعدين في مصر سيكون الأول من نوعه، حيث تملك مصر هذه المقومات لإنجاح هذا المشروع.

وفي سياق آخر، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن صناعة الذهب من الصناعات المهمة والتي تحقق قيمة مضافة، وإن إنشاء مدن متخصصة للذهب هو أسلوب تتبعه الدول المتقدمة.

نجيب: مدينة الذهب ستجعل مصر مركزا للصناعة

ويؤكد نجيب أن مدينة الذهب ستجعل مصر مركزا لصناعة الذهب لذا يجب أن يتبعه حوافز معينة في الضريبة المستحقة وإعفاءات تدعم هذه الصناعة وإبرام اتفاقيات تتعلق بضوابط التجارة واستخراج الذهب وطرق نقله وتصديره من دولة لأخرى وإعادة النظر في مسألة إلغاء دمغ المصنوعات الذهبية، حيث ترفض كثير من الدول الخارجية هذا الدمغ، وتعتبره تشويها للمجوهرات.

وأوضح أن إنشاء مدينة متخصصة لتصنيع وتجارة المعدن النفيس، يأتي استجابة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة لصناعة الذهب، لتدخل مصر منافسة الدول العالمية الكبرى فى تلك الصناعة، التى أنشأت مدنًا متخصصة للذهب وضعتها على خريطة الصناعة.

وشدد على أن مدينة الذهب تفتح الباب أمام الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة للدخول لتلك الصناعة والعمل فيها، مؤكداً أن ورشا كثيرة تعمل حالياً في السوق المصرية، بل تتعاون معها المصانع الكبرى لتشجيعها والاستفادة من الميزة السعرية التى تقدمها.