شعبة الذهب: أسعار المعدن النفيس غير مستقرة.. والسبت الأفضل للشراء

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الجمعة، بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات، عقب تذبذب واضح، أمس الخميس في أسعار المعدن النفيس، وأصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بعد تراجع الدولار الأمريكي والمضاربات من جانب المستثمرين، وكذلك عوائد السندات، فضلا عن ارتباط أسعار الذهب بالدولار فكلما ارتفع سعر الأخير تراجع الذهب والعكس صحيح.

وتراجع سعر جرام الذهب في الساعة الأخيرة للتداول من يوم الأربعاء إلى 1822 دولارًا للأوقية، وعاود الارتفاع اليوم ليصل إلى 1827 دولارًا.

مزيد من التذبذب حتى نهاية اليوم

وتوقع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط حتى آخر اليوم، مشيرًا إلى أنّ الوقت الأنسب لشراء الذهب هو غدًا السبت.

وأشار إلى أنّ التذبذب في سعر الذهب عادة ما يؤثر على عمليات الشراء، لافتًا إلى أنّ حركة البيع والشراء في السوق المحلية لازالت ضعيفة والإقبال يكون على الأعيرة خفيفة الوزن عند شراء الشبكة وعيار 21 عند الراغبة في الادخار.

سعر الذهب محليًا

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة، بين 907 و 910 جنيهات، بداية التعاملات، وتراوح عيار 21 بين 794 و796 جنيهًا، وعيار 18 بين 681 و682 جنيهًا، وسجّل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و368 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجّل سعر الأوقية 1827 دولارًا، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 58.74 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 53.84 دولار، وعيار 21 سعر 51.40 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.05 دولار.