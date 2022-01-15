في ذكرى وفاة مصطفى مشرفة: رفض «البشوية» من أجل الدكتوراه

اليوم تمر ذكرى وفاة العالم المصري الكبير على مصطفى مشرفة الملقب بـ«أينشتاين العرب»، حيث وافته المنية يوم 15 يناير لعام 1950، في حالة من الغموض، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أنه تم اغتياله، فهو يعد من أعظم علماء عصره، ووفاته كانت خسارة كبيرة للعلم والمعرفة؛ لأنه يعد واحدًا من أفضل العلماء في مجال الفيزياء.

وتستعرض لكم «الوطن» في السطور التالية عن أبرز المحطات في حياة العالم المصري الكبير على مصطفى مشرفة، وفقًا لما ذكره برنامج «باب الخلق»، على فضائية النهار.

- حصل على الثانوية العامة أو البكالوريا كما كانت تلقب آنذاك عن عمر 16 سنة، ليكن أصغر طالب حصل عليها في ذلك الوقت.

- أرسل من قِبل وزارة التربية والتعليم المصرية لإنجلترا بغرض الحصول على شهادة البكالريوس من جامعة نوتنجهام في عام 1920.

أول عالم مصري يحصل على الدكتوراه من لندن

- حرص مشرفة على نشر العديد من أبحاثه العلمية خلال إقامته في العاصمة الإنجليزية لندن، وحصل من خلالها على الدكتوراة في العلوم لعام 1923، من كلية الملك بلندن في وقت قصير للغاية، ليكن أول عالم مصري والـ11 عالميًا يحصل على هذه الدرجة.

- كان مدرسًا في جامعة القاهرة بكلية المعلمين، وصار أستاذًا للرياضيات في كلية العلوم، وتم دعوته من قِبل الزعيم الراحل سعد زغلول للإشادة بكافة المؤهلات التي حصل عليها.

مشرفة كان على اتصال شخصي بـ«ألبرت آينشتاين»

- كان لديه مراسلات وكتابات مع ألبرت آينشتاين بشكل شخصي، بخصوص معادلات ماكسويل وقوانين النسبية.

- نشر ما يقرب من 12 كتابا في علوم الرياضيات وقوانين النسبية، وكتبه تمت ترجمتها إلى الفرنسية والألمانية والإنجليزية.

- كان حريصًا على نشر الوعي العلمي بشكل عام، لذا كان يدعو للإصلاح الاجتماعي، ما أسهم في كتابة الموسوعة العلمية العربية.

- منحه الملك فاروق لقب باشا ولكن مشرفه رفض نظرًا بأنه كان لا يرى لقبا أفضل من لقب الدكتوراه.

- تتولى عائلته منح مكافأة سنوية تحمل اسمه للطالب المتميز في الرياضيات والعلوم.

- معهد العلوم المتقدمة بأمريكا قدم له دعوة، بأن يصبح أستاذ زائر بجامعة برنستون.