محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بجولة ميدانية، للوقوف على معدلات تنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، اليوم الاثنين، رافقها خلالها اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابعت المحافظ، خلال الجولة، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، بطول 7.5 كيلو متر، بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب ببداية طريق عزبة البرج، مرورًا بعدد من المناطق، إذ تفقدت ما تم تنفيذه من أعمال خاصة بتوسعة الممشى وتعديل زوايا ومناسيب الميل على الجانبين وتركيب بلاطات انترلوك وكذلك إنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات.

كما بحثت "عوض"، إمكانية توزيع أعمدة الإنارة بطريقة محددة وتشجير المنطقة واختيار نموذج البرجولات والمقاعد، مؤكدة على الإسراع فى معدلات التنفيذ.

هذا وقد أكدت محافظ دمياط، أن ذلك المشروع يعد من أهم بنود خطة التنسيق الحضاري على الإطلاق نظرًا لكونه يربط بين أهم المناطق بمدينة دمياط.

وتابعت محافظ دمياط، جولتها بزيارة شارع صلاح سالم لتفقد الأعمال الجارية كما ناقشت آليات تصميم وتخطيط المنطقة مرورياً والجزيرة الوسطى بميدان صلاح سالم، إذ وجهت بسرعة إعداد الرسومات الهندسية والدراسات الخاصة بذلك بالتنسيق مع إدارة مرور دمياط تمهيدا لنهو تلك العملية وفقا للبرنامج الزمنى المحدد مسبقاً فضلا عن تنفيذ كافة الأعمال بجميع التقاطعات متضمنة رصف الشوارع وتركيب بلدورات وأعمدة إنارة وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار وفقاً لأسس ومعايير فنية وهندسية.