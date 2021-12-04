وزارة التربية والتعليم تكشف روابط قنوات اليوتيوب التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الفني، روابط قنوات اليوتيوب لقطاع التعليم الفني، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والمهندسة إيمان الديب مدير عام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

روابط قنوات اليوتيوب التعليم الفني

وجاءت روابط قنوات اليوتيوب في قطاع التعليم الفني على النحو التالي:

قناة قطاع التعليم الفني التعليم الصناعي

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي للقناة من هنـــــــــــا.

قناة قطاع التعليم الفني التعليم الزراعي

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي للقناة من هنـــــــــــا.

قناة قطاع التعليم الفني التعليم التجاري

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي للقناة من هنـــــــــــا.

قناة قطاع التعليم الفني التعليم الفندقي

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي للقناة من هنـــــــــــا.

قناة قطاع التعليم الفني للمواد الثقافية

ويمكن الاطلاع على المحتوى التعليمي للقناة من هنـــــــــــا.

وزارة التربية والتعليم تضع دليل للمذاكرة هذا العام

ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية الدليل الدراسي للمذاكرة هذا العام لطلاب الصف الثالث الثانوي، إذ يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي عبر الرابط الذي خصصته الوزارة من هنـــــــا.

وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية، وعلم الإجتماع، وعلم النفس، والفلسفة، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء، والتفاضل وغيرها، وذلك لمساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة، وأشارت الوزارة إلى أنّه سوف يتم نشر مخرجات التعلم تباعًا للصفين الأول والثاني الثانوي.

كما يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إلى مصادر بنك المعرفة من خلال منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري من هنـــــا.