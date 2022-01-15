قنوات مفتوحة لنقل مباراة منتخب مصر وغينيا ..اظبط التردد واتفرج

خسارة موجعة، أصابت العديد من المشجعين بالإحباط بعد سقوط المنتخب المصري، في الجولة الأولى من مبارياته بكأس أمم أفريقيا، أمام نيجيريا 1/0، ليتذيل الفراعنة المجموعة الرابعة، ولديهم إصرار للتعويض في مباراة اليوم وتصحيح الأوضاع.

ساعات قليلة وينطلق لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو، في التاسعة من مساء اليوم وسط آمال بتعويض ما حدث خلال الجولة الأولى، وخوض مباراة لا بديل فيها عن الفوز؛ لكي تعيد الآمال بوجود فرص للمنتخب المصري في التأهل والحصول على البطولة الأفريقية.

ويبحث الكثيرون عن طرق لمشاهدة المباراة اليوم عبر قناة مفتوحة، خاصة لمن لا يشتركون في مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

تذاع المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للبطولة، إذ ستبث المباراة عبر قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2.

وأعلنت عدة قنوات أخرى على القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق نقل المباراة، وهي:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

تردد قناة ناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

ويتوقع ان يشهد تشكيل منتخب الفراعنة اليوم، تغييرات خاصة بعد إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته في أول 5 دقائق في مباراة نيجيريا السابقة وخروجه مصابا، ومن المنتظر أن يشارك بدلا منه عمر كمال عبد الواحد، وكذلك غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر بسبب الإصابة بشد في السمانة، ومن المقرر أن يشارك بدلا منه أيمن أشرف.