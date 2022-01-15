الغرف التجارية تكشف هامش ربح التجار من الأرز: 2.5 جنيه عن كل كيلو

كشف تقرير للغرف التجارية حصلت «الوطن» على نسخة منه، أرباح التجار والمنتجين فى السلعة الواحدة، واتخذت سلعة الأرز المتداولة فى السوق المحلية كمثال، ورصد التقرير سعر الأرز بداية من زراعته وصولا إلى تاجر التجزئة.

ويعد إنتاج مصر من الأرز 4.8 مليون طن سنويا، ويحقق الإكتفاء الذاتي بنسبة 79% ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 39 كليو جرام سنويا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

أرباح التجار والمنتجين من سلعة واحدة

ورصدت التقارير الاقتصادىة للغرف التجارية أن سعر الأرز يتكلف 5.5 جنيهات، ويباع لدى المنتج (من الأرض) بسعر 6.5 جنيها، فيما يباع بسعر 8 جنيهات لدى تاجر الجملة ويبيعه تاجر التجزية بسعر 9 جنيهات.

وأوضحت التقارير أن تاجر التجزئة رفع سعر الأرز بنسبة 38% على المستهلك (من 6.5 إلى 9 جنيهات) فى الوقت الذى ارتفعت قيمة السلعة بنسبة 45% أي (من 5.5 إلى 8 جنيهات) أي بسالب 15% فى مرحلة الجملة، فى الوقت الذي زادت فيه سعر السلعة على تاجر الجملة بنسبة 30%، وبالتالي رفع تاجر الجملة سعره لتاجر التجزئة بنسبة 45% بفارق 15% عن معدل الارتفاع الطبيعي.

شعبة الأرز: السلعة متوفرة حتى سبتمبر 2022

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر المتداول حاليا للأرز مناسب، وهناك وفرة من السلعة بكميات كبيرة في الأسواق، لافتا إلى أن استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن.

وتابع: «تحرص القيادة السياسية دائما على توفير جميع السلع وتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الأساسية طوال الوقت، ولم تشهد البلاد أي أزمة من نقص السلع، ونجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي، في توفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المجمعات الإستهلاكية، وكذلك توفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية»، مؤكدًا أن مخزون الأرز يكفي احتياجات البلاد حتى سبتمبر من العام الجاري.