هل يتغير سعر كيلو الأرز بعد انخفاض طن «الشعير» 200 جنيه؟.. مصدر يجيب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر كيلو الأرز للمستهلك ثابت عند 8 جنيهات، ولم يشهد أي تغيير الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض سعر طن الأرز الشعير 200 جنيه مقارنة بسعر الطن أمس.

سعر الأرز الشعير ينخفض 200 جنيه في الطن

وأكد المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أن انخفاض سعر طن الأرز بمبلغ 200 جنيه يعد انخفاضا طفيفا في الطن، مستبعدا أن ينخفض سعر كيلو الأرز للمستهلك نتيجة انخفاض هذه القيمة في الطن.

وسجَّل اليوم سعر طن الأرز الشعير، انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر الطن 4,100 جنيه مقارنة بسعر 4,300 جنيه للطن أمس.

ضخ ألف طن أرز يوميا لمنافذ صرف التموين

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، من خلال مخازن الجملة التابعة للشركة والبالغ عددها 1500 مخزن، سلعة الأرز يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية، حيث يتم ضخ يوميا ألف طن أرز لجميع منافذ صرف السلع لسد احتياجات المواطنين حاملي البطاقات التموينية وصرف حصصهم من سلع التموين الأساسية.

28 سلعة تموينية من بينهم الأرز

وتعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز كسلعة أساسية ضمن 28 سلعة تضخها الوزارة يوميا لمنافذ صرف السلع لصرف مقررات حاملي البطاقات التموينية والذين يبلغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على منظومة الدعم التمويني.

8 جنيهات.. سعر كيلو الأرز التمويني

ويبلغ سعر كيلو الأرز التمويني 8 جنيهات في جميع منافذ صرف التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

حصة البطاقات التموينية من الأرز شهريًا

وتبلغ حصة البطاقة التموينية ذات الأربعة أفراد على كيسي أرز شهريًا وزن الكيس الواحد كيلو جرام، فيما تبلغ حصة البطاقة التموينية التي يقل عددها عن 4 أفراد على كيس أرز شهريا وزن كيلو جرام.