«شعبة الأرز»: الأسعار ثابتة دون زيادة.. والكيلو بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الأرز استقرارا سعريا قبيل عيد الأضحي دون زيادة، وأرجع التجار الأسباب إلى وفرة المعروض نتيجة توافر الإنتاج بالرغم من أن عيد الأضحى الأكثر طلبا لزيادة معدلات الطلب على الأرز، بالمقارنة بالأيام العادية وهو ما لم يحدث هذا العام.

أكدت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، اليوم، توافر المعروض من الأرز في السوق المحلي ليكفي احتياجات المواطنين، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفرة الإنتاج والمعروض وراء استقرار الأسعار

وقال رئيس شعبة الأرز رجب شحاته في تصريحات صحفية، إن أسعار الأرز ثابتة ولم يطرأ عليها أيّ تغيير، مرجعاً ذلك إلى وفرة الإنتاج والمعروض.

وأشار إلى ارتفاع طفيف في أسعار أرز الشعير خلال تلك الآونة مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المخلفات والأعلاف بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وتربية الأضاحي، مشيراً إلى أن سعر كيلو الأرز الأبيض يتراوح ما بين 6 إلى 8 جنيهات، وأن حجم الإنتاج من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تقريباً، ويتم إنتاج 4.5 طن أرز أبيض منها.

3 ملايين طن استهلاك المصريين سنويا

وقال إن استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن، وأن حجم الإنتاج من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تقريبا ويتم إنتاج 4.5 طن أرز أبيض منهم، لافتا إلى أن استهلاك الأرز يصل إلى ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن، لافتا إلى الاستمرار في توريد الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشف عن أن هناك تكدسا كبيرا للأرز في مخازن هيئة السلع التموينية وجرى اتفاق الشركات الموردة الأرز مع هيئة السلع وبسبب هذا التكدس على توريد الكميات التى تورد خلال شهرين على 4 أشهر لتخفيف التكدس، لافتا إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من الأرز متوافر حتى نهاية 2021 وسوف يضاف إليه إنتاج المحصول الجديد في أغسطس 2021.