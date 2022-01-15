أعلى 10 مشاهير دخلا على «يوتيوب».. حققوا 300 مليون دولار في 2021

حقق مشاهير موقع الفيديوهات «يوتيوب» نحو 300 مليون دولار في عام 2021، بزيادة 40% عن العام السابق، بفضل زيادة عدد المشاهدات على قنواتهم على منصة يوتيوب، وعائدات الإعلانات التي يحصلون عليها من مقاطع الفيديو، وفقا لـ«فوربس».

2 مليار شخص يتابعون يوتيوب

يوجد عدد كبير من المستخدمين على «يوتيوب» وصل إلى ملياري مستخدم، بزيادة 40% في خمس سنوات.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أشهر 10 أشخاص يقدمون محتوى على منصة اليوتيوب وفقاً لقائمة «فوربس» الأحدث لمشاهير يوتيوب:

1- مستر بيست «جيمي دونالدسون»

الدخل: 54 مليون دولار

يتصدر MrBeast أحدث قائمة لمشاهير يوتيوب الأعلى دخلًا لأول مرة، ومن المرجح أن يكتسب مكانًا بين أعلى الفنانين دخلاً في العالم.

2- جيك بول

الدخل: 45 مليون دولار

ظهر بول ضمن هذه القائمة آخر مرة في عام 2018، بدخل بلغ 21.5 مليون دولار، إلى حد كبير بسبب ارتفاع دخله في الملاكمة.

3- ماركيبلاير

الدخل: 38 مليون دولار

حقق مبيعات قوية بشكل خاص من القمصان والسترات وغيرها من الأصناف المرتبطة بسلسلة Unus Annus، وهو السبب الرئيسي وراء تضاعف دخله تقريبًا عن قائمتنا السابقة.

4- ريت ولينك

الدخل: 30 مليون دولار

ثنائي برنامج Mythical Kitchen، وهو برنامج طبخ يقدمه جوش شيرر، البرنامج الذي بدأ بثه قبل عامين لديه بالفعل 1.8 مليون مشترك على يوتيوب.

5- قناة Unspeakable

الدخل: 28.5 مليون دولار

يقوم Unspeakable بنشر مقاطع فيديو عن لعبة Minecraft وألعاب أخرى، يقوم بأشياء أخرى مثل ملء غرفة بالتماسيح الحية، ولد في هيوستن باسم ناثان غراهام، وقد ظل ينشر بوتيرة منتظمة على موقع يوتيوب على مدار العقد الماضي.

6- ناستي

الدخل: 28 مليون دولار

اجتذبت الفتاة البالغة من العمر سبع سنوات، والتي هاجرت من روسيا مع والديها، 87.5 مليون مشترك في قناتها Like Nastya، حيث تسرد حياتها على نحو مبسط وممتع.

7- ريان كاجي

الدخل: 27 مليون دولار

بدأ رايان على كـ «يوتيوبر» في سن الرابعة، كان يراجع الألعاب ويلعب بها ويبلغ الآن من العمر 10 أعوام، تحافظ قناته الرئيسية على يوتيوب، Ryan's World، على 31 مليون مشترك ومجموعة هائلة من السلع والألعاب الخاصة بالعلامة التجارية التي تُباع في متاجر التجزئة الكبيرة مثل Target وWalmart.

8- خماسي Dude Perfect

الدخل: 20 مليون دولار

خماسي الكوميديا الرياضية «التوأمان كوبي وكوري كوتون، وغاريت هيلبرت، وكودي جونز، وتايلر توني»، تذخر مقاطع الفيديو الخاصة بهم بأشياء مثل شخص يمارس تمارين رفع الأثقال على البينش بوزن 405 أرطال تحت الماء ويمشي على جناحي طائرة ذات سطحين في منتصف الرحلة.

9- لوجان بول

الدخل: 18 مليون دولار

صاحب واحدة من أولى إصدارات المشاهير للرموز غير القابلة للاستبدال، وباع منها 5 ملايين دولار في فبراير الماضي، حققت مدونته الصوتية Impaulsive، أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال العام الماضي.

10- بريستون أرسيمنت

الدخل: 16 مليون دولار

يدير بريستون عدة قنوات على يوتيوب، أكثرهم شهرة قناة PrestonPlayz، اشترك نحو 12 مليون شخص في تلك القناة التي أسست قبل أربع سنوات.