موعد دفن جثمان أرملة نجيب سرور بجواره في محافظة الدقهلية

قال المخرج المسرحي إيمان الصيرفي، الصديق المقرب لأسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، إن جثمان الروسية ساشا، أرملة الشاعر الراحل، التي غيبها الموت صباح اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض، سينقل إلى قرية إخطاب، مسقط رأس نجيب سرور، ومقر مثواه الأخير، لدفن جثمان الراحلة إلى جوار زوجها، تنفيذا لوصيتها.

تفاصيل إجراءات دفن جثمان أرملة نجيب سرور

وأضاف إيمان الصيرفي، في تصريحات لـ«الوطن»: «نظرا لأن (ساشا) لم تحصل على الجنسية المصرية، فهناك عدد من الإجراءات المطلوبة التي يقوم بها نجلها فريد نجيب سرور، حاليا، وبالتنسيق مع السفارة الروسية بالقاهرة، موضحا أن هذه الإجراءات تستغرق بعض الوقت، ومن المتوقع أن تنتهي غدا الأحد، وجرى تحديد موعد الدفن، الاثنين المقبل، بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية».

وعن العزاء، قال «الصيرفي»: «هناك بعض الاقتراحات من محبي نجيب سرور لإقامة عزاء يليق بالراحلة في القاهرة، خاصة أن السيدة ساشا، كانت على علاقة طيبة بالوسط الثقافي خلال إقامتها في مصر قبل عام 2000، ومن المتوقع أن يكون العزاء في نهاية الأسبوع الجاري، لكن لم يجري التوافق على المكان بعد».

وغيب الموت، ساشا كورساكوفا، أرملة نجيب سرور، بأحد مستشفيات القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض، وكان برفقتها بالقاهرة ابنها الأصغر فريد نجيب سرور، خاصة أن الابن الأكبر شهدي نجيب سرور، توفي في الهند في 12 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.

وكان فريد نجيب سرور، كتب عبر «فيس بوك»، اليوم: «أمي الحبيبة، العظيمة ألكساندرا نجيب سرور، رحلت اليوم 15 يناير 2022، إلى العالم الآخر، والآن بعد 44 سنة من الفراق ارتمت في حضن رجلها وحبيبها، عظيم مصر زوجها نجيب سرور، وهما الآن يرقصون ويضحكون، ومعهم شهدي أخي الحبيب».