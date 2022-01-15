نور قدري تعلن إصابتها بكورونا: «ياريت الناس تخلي بالها.. الوضع صعب»

أعلنت نور قدري نجمة برنامج «snl بالعربي» عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله على كل شيء أنا positive ياريت الناس تخلي بالها كويس الوضع صعب والدنيا بايظة وأنا شايفة الناس هايصة».

نور قدري تنعى مها أبو عوف

وكانت نور نعت الراحلة مها أبو عوف فور وفاتها على «فيس بوك» وكتبت: «مع السلامة يا ست الستات ربنا يرحمك و يغفرلك روحك كانت حلوه و كنتي جميله في كل حاجة وقلبك كبير وجعني قلبي قوي هتوحشيني وهتوحشني قعدتك الحلوة وكلامك الحلوة وضحكتك اللي كلها جمال ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك.. رجاء الدعاء وقراءة الفاتحة وإن لله وإن إليه راجعون».

أعمال نور قدري

وعلى مستوى الفن فشاركت مؤخرا نور قدري في بطولة فيلم «ديدو» مع كريم فهمي وأحمد فتحي وحمدي المرغني وهدى المفتي، بيومي فؤاد، سمير صبري، عمر شرقي، هشام ماجد، شيكو، سليمان عيد، بدرية طلبة، ودارت قصة الفيلم حول مجموعة من اللصوص يدبرون لسرقة أحد البيوت الخاصة لأحد العلماء ليقعون ضحية لأحد اختراعاته يجعلهم أقزام.

كما تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم «معالي ماما» مع بشرى ونور إيهاب ومحمود الليثي وشيماء سيف وعلاء مرسي ومن المقرر أن يطرح في السينمات في شهر فبراير المقبل، أما عن مسلسل «الابن الضال» الذي تشارك به فتوقف بسبب مشاكل إنتاجية ولم يتم تحديد موعد لعودته، ويشارك نور قدري في البطولة كل من بيومي فؤاد، عبير صبري، هاجر عفيفي، أميرة هاني، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد عبد العال، وتأليف إبراهيم ربيع، محمد فتحي، أمين جمال، محمد أبو السعد.