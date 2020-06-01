نور قدري تنتظر عرض فيلمها الجديد "ديدو"

تنتظر الفنانة نور قدري، عرض فيلمها الجديد "ديدو"، والذي تشارك في بطولته مع الفنان كريم فهمي.

وقالت "قدري" لـ"الوطن"، إنها انتهت من تصوير دورها قبل بداية شهر رمضان بعدة أشهر، على أن يتم عرضه في موسم عيد الفطر، ولكن الأمر مازال متوقف بسبب عدم فتح دور العرض السينمائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "ديدو" الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري "بيومي فؤاد"، والذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصبع.

فيلم "ديدو" يشارك في بطولته حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين.