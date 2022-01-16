«الوطنية للدفاع عن الحقوق»: الأحزاب السياسية خارج تصنيف المجتمع المدني

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إنَّ المنظمات الحقوقية العاملة في مصر ساعدت الدولة وقت أزمتها الاقتصادية، إذ قدمت مساعدات خيرية ومالية للمواطنين، كما أنشأت مستوصفات ونظمت قوافل طبية على مستوى قرى الجمهورية.

وليد فاروق: المنظمات الحقوقية لا تسعى إلى أي سلطة

أضاف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، خلال استضافته أمس السبت ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة «DMC»، أنَّ نوعية القضايا التي تناقشها المنظمات الحقوقية شائكة وبها مشكلة، موضحًا أنَّ «الأحزاب السياسية خارج تصنيف المجتمع المدني في آخر تعريف للأمم المتحدة، وذلك بسبب أن الأحزاب السياسية تسعى للوصول إلى السلطة، ودور المنظمات بشكل عام أن تبتعد عن السياسة وتكون مستقلة ولا تسعى إلى سلطة».

وأوضح «فاروق»، أنَّه بعد 2011 دخلت بعض التنظيمات السياسة كحركة 6 أبريل وأنشأت منظمة حقوقية لتمرير بعض أفكارها، ما أدى إلى حدوث خلط لدى البعض في كثير من الأحيان، لافتًا إلى أنَّ المنظمات الحقوقية في مصر كانت تعمل من قبل بشكل قوي كالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنَّ المنظمات الحقوقية هي التي طالبت أن تكون الانتخابات بالرقم القومي، وهو ما حدث بعد 25 يناير 2011.

وليد فاروق: الاستراتيجية الوطنية أول وثيقة تلزم الحكومة باحترام حقوق الإنسان

وأكّد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول وثيقة تلزم الحكومة باحترام حقوق الإنسان وأن تجري ببعض الإصلاحات، موضحًا: «هذه خطوات إيجابية نسعى لها، ونرغب في إكمالها الفترة المقبلة، فالمنظمات شريك أساسي في كل الأدوار».