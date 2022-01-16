عصام شيحة: منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية لمبادرات الدولة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقدير من الدولة المصرية للدور الذي بذلته منظمات المجتمع المدني السنوات الأخيرة، إذ أنَّ جميع المبادرات التي دشنتها الدولة خلال الـ6 سنوات الأخيرة كانت ركيزتها الأساسية منظمات المجتمع المدني، وجميعها كانت بمسميات حقوقية مثل «حياة كريمة»، و«تكافل وكرامة».

«شيحة»: المنظمات بدأت كعمل خيري ثم تنموي وأخيرا حقوقي

وأضاف «شيحة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنَّ الدولة أدركت أنَّه لا تستطيع أداء أدوارها دون المجتمع المدني، إذ أن مصر قد تعاملت مع المجتمع المدني متأخرًا، أي بعد نحو 100 عام على تواجده في العالم، «بدأ كعمل خيري ثم عمل تنموي وأخيرا عمل حقوقي، ومصر أدركت أنه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يجب أن يكون هناك شركاء للتنمية».

وأوضح أنَّ الدولة وخلال إطلاقها لمنتدى شباب العالم، أدركت أن فكرة التواصل بين المنظمات والجمعيات أيسر بكثير من التواصل بين مؤسسات الدولة فقط، «سهل دلوقتي إن الجمعيات المتشابهة تفتح جسور وعلاقات بينها وبين المنظمات المماثلة لها، وتناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام، والمجتمع المدني، سهل جدا يتعامل مع أزمات مثل كورونا والتغير المناخي».

«شيحة»: الدولة أنشأت مجمع سجون وادي النطرون وأغلقت في المقابل 12 سجنًا

وأكّد أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لشكاوى الكثير من العاملين بمجال الجمعيات الأهلية، مبينًا أنَّه للمرة الأولى مرة أطلق الرئيس مبادرات للاستجابة لتلك المطالب عبر تعديل قانون الجمعيات الأهلية، منوهًا إلى تغير فلسفة التشريع، إذ أن القانون يعمل للتنظيم وليس التقييد».

وتابع أنَّ الدولة حينما قررت بناء مجمع سجون وادي النطرون أغلقت في المقابل 12 سجنًا، وكذلك حينما أنشأت مجمع سجون بدر أغلقت في المقابل 3 سجون أخرى، ما يعني أنَّه جرى بناء سجنين في مقابل إغلاق 15، مبينًا أنَّ الآمال معقودة على أن تتحول استراتيجية حقوق الإنسان إلى برامج عمل، إذ تم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كإضافة جديدة ومهمة.