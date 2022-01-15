«حقوق الإنسان بالنواب» تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة وائل الإبراشي

قدّم الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العزاء لأسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، موضحًا أن منظومة الشكاوى «مش مظبوطة»: «نحترم النيابة العامة وهي جهة قضائية جنائية، وعندما تكون هناك جناية وخطأ موجود مثل القتل الخطأ يجري التحقيق فيه، لكن في النهاية عندما يقول الطبيب الشرعي بعدم وجود جناية، فهذا لا ينفي وقوع الخطأ، وفي النهاية لن نصل إلى حقيقة تعبر عما حدث».

وطالب «أبو العلا» خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، بتشكيل لجنة أو هيئة أو جهة يمكنها توضيح حقيقة ما جرى، بشان اتباع الطبيب البروتوكول الطبي المتعارف عليه أم لا.

قانون المسؤولية الطبية

وتابع: «قانون المسؤولية الطبية يحدد الخطأ الطبي بلجنة فنية يمكنها الحكم على مثل هذه الحالات مثل الإهمال أو الأخطاء الطبية أو عدم التخصص، خاصة أن مرض كورونا لا كتالوج له، وكلما عولج المريض مبكرا كلما تجنب المضاعفات الخطير، وأرى أن الخطأ في عدم التوجه للمستشفى عندما علم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يعاني من مرض كورونا، وما حدث درس للجميع».

قرار النائب العام.. بداية جيدة

من جهتها، أشادت الدكتورة نجوى الشافعي عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار النائب العام بالتحقيق في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قائلةً: «بداية جيدة لتوضيح الأمور، لأن اللغط الذي حدث والتصريحات التي أدلت بها أرملته كان يجب أن تأخذ هذا المجرى القانوني واستدعاء الطبيب».

وأضافت «الشافعي» أن الأطباء يجب عليهم استخدام بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، وعدم الاجتهاد في أي علاج آخر، لافتةً إلى أن أرملة الإعلامي الراحل اتهمت الطبيب بأكثر من اتهام: «بعض الأمور سيكون من الصعب إثباتها إذا أنكر مثلا التدخين أو تقديم العلاج الخاطئ، وسيكون الدليل الوحيد في حوزة أرملة الإبراشي أن حالته تدهورت كثيرًا».