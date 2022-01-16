لحظة تهديد مسلح للرهائن في معبد بيت إسرائيل بأمريكا «فيديو»

ذكرت صحيفة «دالاس» الأمريكية أن الشرطة الأمريكية لا تزال تتفاوض مع مسلح يحتجز رهائن داخل كنيس «بيت إسرائيل» اليهودي في ولاية تكساس الأمريكية، والذي وقع خلال صلاة لهم، فيما لم يعرف بعد عدد الرهائن المحتجزين داخل الكنيس.

ونشرت المواقع الأمريكية بثا مباشرا للحظة تهديد المسلح للرهائن داخل كنيس بيت إسرائيل، حيث كان المصلون يجرون بثا مباشرا للصلاة وسمع صوت المسلح خلال البث قبل أن يتم قطعه، فيما تبدو المنطقة المحيطة بالكنيس خالية تماما إلا من قوات الشرطة، إذ طلب من جميع المارة عدم الاقتراب من منطقة الحادث.

وأكدت الصحيفة، أنه وفقا للشرطة الأمريكية فلا يوجد خطر على عامة الناس بعد أن تم إجلاء جميع السكان من المناطق المجاورة، وطلب من آخرين البقاء في المنازل، لكن المفاوضات لا تزال جارية مع المسلح الذي لم تعرف هويته بعد، إلا أن البث المباشر للصلاة أظهر شخص يتحدث بلكنة إنجليزية بريطانية وردد بعض الألفاظ الإسلامية.

الشرطة الأمريكية: المفاوضات جارية مع المسلح للتوصل إلى حل آمن

وأكدت الشرطة، وفق الصحيفة، أن المفاوضات لا تزال جارية مع المسلح بهدف التواصل إلى حل آمن، يضمن خروج جميع الرهائن، في وقت تشارك الشرطة الفيدرالية مع شرطة تكساس في التعامل مع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية أن المسلح سمع في البث المباشر للصلاة وهو يردد عبارات يؤكد فيها أن الجميع سيموت إذا اقترب أحد منه، كما طلب الاتصال بشقيقته ثم سمع بعدها يقول: «لا تبكوا علي سأموت بعد وقت قصير»، وصاح أيضا بأنه يريد أطفاله، وقال كذلك في حديثه: «ما الذي يحدث في أمريكا».

اللجنة اليهودية الأمريكية تدعو للصلاة من أجل الرهائن

ودعت اللجنة اليهودية الأمريكية إلى الصلاة من أجل الرهائن، مؤكدة أنه غير معلوم حتى الآن عدد الرهائن، معربة عن قلقها حيال هؤلاء المحتجزين، مضيفةً في بيان، أنها تراقب الوضع وتطوراته في كوليفيل.