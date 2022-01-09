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الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله «فيديو»

كتب:

إيمان الكلاف
06:35 م | الأحد 09 يناير 2022
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء «سبوتنك» الروسية.

وأفادت الوكالة بأن الحادث، وقع في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على إثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.

وأظهرت الفيديوهات التى نشرتها وكالة الأنباء «سبوتنك»، سكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.

كما يظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعد اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.

جورج فلويد ووحشية الشرطة الأمريكية

وكانت الشرطة الأمريكية قد تسببت في مقتل مواطن أمريكي أفريقي يدعى  جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، فى مايو من عام 2020، في مدينة مينابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث كان يعمل حارساً في أحد مطاعم المدينة، وأوقفته عناصر الشرطة خلال بحثهم عن مشتبه به في عملية تزوير.

وانتشرت الواقعة وقتها، عبر شريط مصور، مدته 10 دقايق، أظهر شرطياً أبيض، يثبت فلويد أرضاً، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد «لا أستطيع التنفّس».

وقعت الحادثة في اليوم ذاته لانتشار فيديو يظهر امرأة بيضاء في نيويورك، تستدعي الشرطة للقبض على رجل أفريقي، بعد خلاف حول كلبها.

تعويضات تاريخية لعائلة جورج فلويد

تعويضا عن الألم والمعاناة، توصّلت عائلة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي تحت ركبتي شرطي أبيض في مينيابوليس، إلى تسوية مع سلطات المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا،  فى مارس من عام 2021، وذلك في وقت تتواصل فيه محاكمة المتهمين، إذ توصلت إلى تسوية بقيمة 27 مليون دولار، وفق ما أعلن محاموها، والذين أفأدوا بأنه تم الاتفاق على «أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية تتعلّق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة».

 

 

 

 

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