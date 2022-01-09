الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله «فيديو»

كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء «سبوتنك» الروسية.

Graphic video released by the New York AG’s Office shows the moment 29-year-old Jason Jones burst into flames after police in Catskill, New York used a Taser in October 2021. pic.twitter.com/jsSgcQo5g3 — Law & Crime (@lawcrimenews) January 7, 2022

وأفادت الوكالة بأن الحادث، وقع في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على إثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.

وأظهرت الفيديوهات التى نشرتها وكالة الأنباء «سبوتنك»، سكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.

كما يظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعد اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.

So cops in New York tasered a man that was covered in hand sanitizer and he burst in flames. Officers sprung into action—to save themselves by shutting the door behind them as Jason Jones burst into flames. He died 47 days later in a hospital. https://t.co/GK0k0Q8D27 pic.twitter.com/edvBhqrmN5 — jσєуաrecκ'ˢ Ɗуѕтσριαη Ƒυтυяє (@joeywreck) January 9, 2022

جورج فلويد ووحشية الشرطة الأمريكية

وكانت الشرطة الأمريكية قد تسببت في مقتل مواطن أمريكي أفريقي يدعى جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، فى مايو من عام 2020، في مدينة مينابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث كان يعمل حارساً في أحد مطاعم المدينة، وأوقفته عناصر الشرطة خلال بحثهم عن مشتبه به في عملية تزوير.

وانتشرت الواقعة وقتها، عبر شريط مصور، مدته 10 دقايق، أظهر شرطياً أبيض، يثبت فلويد أرضاً، ضاغطاً بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردّد «لا أستطيع التنفّس».

وقعت الحادثة في اليوم ذاته لانتشار فيديو يظهر امرأة بيضاء في نيويورك، تستدعي الشرطة للقبض على رجل أفريقي، بعد خلاف حول كلبها.

تعويضات تاريخية لعائلة جورج فلويد

تعويضا عن الألم والمعاناة، توصّلت عائلة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي تحت ركبتي شرطي أبيض في مينيابوليس، إلى تسوية مع سلطات المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا، فى مارس من عام 2021، وذلك في وقت تتواصل فيه محاكمة المتهمين، إذ توصلت إلى تسوية بقيمة 27 مليون دولار، وفق ما أعلن محاموها، والذين أفأدوا بأنه تم الاتفاق على «أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية تتعلّق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة».