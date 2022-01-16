مستشفى أبو تيج النموذجي يبدأ استقبال المرضى.. 56 غرفة و17 عيادة

فتح مستشفى أبوتيج النموذجي بمحافظة أسيوط، اليوم، أبوبه للمواطنين، وذلك بعد انتهاء فترة تخصيصها منذ إنشائها كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا.

وأُنشئ المستشفى بتكلفة 277 مليون جنيه، لخدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة، وتقدم خدماتها بالمجان ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بتشغيل المستشفى، مشيرين إلى أنهم كانوا يعانون في حالة مرض أي من أفراد أسرتهم في الذهاب إلى المستشفى بقرية باقور، أو مستشفى صدفا المركزي، واصفين المستشفى الجديد بأنه «خمسة نجوم»، ومتمنيين أن تكون الخدمة الطبية جميلة كمقر المستشفى.

277 مليون جنيه تكلفة إنشاء المستشفى

وفى سياق متصل، قال الدكتور أسامة حجازي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة، إن المستشفى النموذجي تابع للأمانة العامة للمستشفيات التعليمية بالوزارة، ويضم جميع التخصصات حتى الدقيقة منها.

وأضاف «حجازي»، أن تجهيزات المستشفى على مستوى عال جدا، كما أنه مستشفى إحالة ويتبعه 5 قرى تبعية مباشرة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى 277 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية.

56 غرفة و17 عيادة

وأوضح أن المستشفى يتكون من 56 غرفة لإقامة المرضى، بالإضافة إلى 12 غرفة لإقامة الأطباء والتمريض، وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية وقسم الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناطير والغسيل الكلوي، و9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ، وذلك لتقديم الخدمات الطبية الجيدة المختلفة للمواطنين.