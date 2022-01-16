مقتل ضابط بالجيش الأردني على الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار على الحدود مع سوريا، بحسب التقارير الأولية لوكالة الأنباء الأردنية بترا، فإن الضابط الأردني قُتل خلال اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية.

اشتباك القوات مع مهربين على الحدود

ونقلت الوكالة، عن مصدر مسئول بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أنه في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأكد بيان صادر عن الجيش الأردني، مقتل النقيب بالجيش الأردني محمد ياسين موسى، وإصابة 3 أفراد تم نقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري لتلقى العلاج، وجارى متابعة حالتهم الصحية.

وأوضح البيان أنه عقب الحادث تم تفتيش المنطقة وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الجيش الأردني يقوم دائما بتنفيذ عمليات ملاحقة لمهربين على الحدود السورية لوقف تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة إلى الأردن عبر الحدود السورية.

وأشار البيان الصادر عن الجيش الأردني، إلى أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

إحباط عمليات تهريب سابقة

وتجدر الإشارة، إلى أنه وعلى مدار العام 2021، أحبطت القوات المسلحة الأردنية، العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لجميع العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، آخرها كانت في أكتوبر الماضي، حيث كانت قوات الجيش قد أحبطت عملية تهريب مخدرات إلى المملكة الأردنية بواسطة طائرة مسيرة في عملية نوعية هي الأولى من نوعها.