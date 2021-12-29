نداء شرارة تحيي حفلا غنائيا الليلة بمناسبة مئوية تأسيس الأردن

تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية.

نداء شرارة تروّج لحفل مئوية الأردن: يصادف يوم عيد ميلادي

وكانت نداء شرارة عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل الغنائي، وشوقت جمهورها له، إذ نشرت صورة من بوستر الحفل وعلقت عليه قائلة: «سعيده بهذا الحفل الراقي يوم 29-12 بصادف بهذا التاريخ عيد ميلادي أيضًا».

وتابعت المطربة الأردنية: «هذه الأمسية الطربية الجميلة برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بشكرها من كل قلبي، وبعتذر من الجميع لأن ما في بطاقات للحفل دعوات الحفل خاصة لكن سيجرى تصوير الحفل بالكامل، شكرًا وزارة الثقافة الأردنية».

آخر أعمال نداء شرارة الغنائية

يُشار إلى أنَّ آخر أعمال «شرارة» أغنية «أنت فرحة» التي طرحتها منذ شهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية 2 مليون و200 ألف مشاهدة، وهي من كلمات آية علاء وألحان نداء شرارة، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وإنتاج جان ماري رياش.

كما طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «تقبلني»، وذلك خلال مشاركتها في حفل للأطفال من خلال كورال قرى SOS، إذ أقيمت الحفل برعاية سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة الأردنية، وتم عرض الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الحفل، وهي من كلمات وألحان نداء شرارة، توزيع خالد مصطفى.

وتستعد «شرارة» خلال الفترة المقبلة لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد بعد طرح عدد من الأغنيات «السينجل».

يُذكر أنَّ الأغاني الأخيرة لنداء حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، ومن الأغنيات التي قدمتها، أغنية «قالهالي» التي حققت 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وأغنية «حبيتك بالثلاثة» التي حصدت حتى الآن 98 مليون مشاهدة.