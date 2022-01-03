الأردن ومنظمة التعاون الإسلامي تدينان اختطاف «الحوثي» لسفينة إماراتية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، فى بيان لها، عن إدانتها الشديدة لعملية قرصنة واختطاف سفينة تحمل علم الإمارات العربية المتحدة، نفذتها ميليشيا الحوثي، وكانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، هذا الاعتداء عملاً إجراميا من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فورا.

قوات التحالف تعلن إختطاف الحوثي لسفينة إماراتية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، عن تعرض سفينة الشحن والتى تحمل اسم «روابي» وتحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف في أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

ووفقا لقناة العربية، أوضح المتحدث بإسم قوات التحالف، العميد المالكي أن سفينة الشحن «روابي» كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطري إلى ميناء «جازان» وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأضاف العميد المالكي، أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل «عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية».

وأضاف العميد المالكي أن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديدا حقيقيا لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

الأرن تدين الإعتداء وتطالب بإخلاء سبيل السفينة

وفى السياق ذاته طالبت المملكة الأردنية الهاشهمية بإخلاء سبيل السفينة «روابي» التي تم اختطافها تحت تهديد السلاح من قبل جماعة الحوثي الانقلابية خلال مهمة بحرية لها حاملة تجهيزات إغاثية.