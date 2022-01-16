تفاصيل فرص عمل لعمال نظافة.. 8 ساعات واليوم بـ150 جنيها

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى شغل وظائف شاغرة، إذ كشفت عن حاجتها لعمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة؛ في إطار مساعدة الجميع وتوفير فرص عمل لكافة القطاعات.

وأعلنت محافظة الجيزة، تفاصيل فرص العمل لعمال النظافة والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو ما تستعرضه الوطن في السطور التالية.

تفاصيل فرص عمل لعمال النظافة

تصل قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل إلى 150 جنيهًا للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم، وذلك في أعمال الكنس وخلافه في أرجاء محافظة الجيزة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف عمال النظافة

المستندات المطلوبة من المتقدمين وفق ما ذكرته صفحة محافظة الجيزة، تشمل ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

فيش وتشبيه.

كيفية التقديم على فرص العمل

ومن أجل التقديم على فرص العمل يجب التوجه إلى مقرات الأحياء طبقاً للأقرب لمحل السكن (العجوزة ــ الدقي – بولاق الدكرور- الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية ــ الهرم– الطالبية).

ويتم تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل القبول بفرص العمل، على مدار الأيام المقبلة وفي أيام العطلات الرسمية أيضا، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 31 يناير.

افتتاح ملتقى توظيف من قبل محافظة الجيزة

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الشهر الماضي، ملتقى توظيف الشباب المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي؛ لتوفير عدد كبير من فرصة العمل في مختلف التخصصات، بالتعاون مع العديد من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري، لجميع التخصصات ولكافة حاملي المؤهلات المختلفة، وبدون مؤهل أيضا من أجل مساعدة الشباب.

وشارك في ملتقى التوظيف شركات تعمل في تخصصات مختلفة، في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والإلكترونيات والحاسب الآلي والمنسوجات والجودة والأمن والمأكولات والألبان والمطاعم.