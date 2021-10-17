آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري وشروطها

قطاع كبير من المواطنين يحرصون على معرفة آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، التي لازالت تفتح أبوابها أمام الراغبين في الحصول على تلك الوظائف الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث.

وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري التابعة لـ وزارة العدل، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري

ووفقا للمصلحة، فإن آخر موعد للتقدم لوظائف مصلحة الشهر العقاري، غدًا الاثنين، وأنه في حال القبول سيتثنى للموظفين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (نقلا) من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية بعد موافقة المستشار وزير العدل.

عدد وظائف مصلحة الشهر العقاري

وتوجد الوظائف المطلوبة في جميع محافظات مصر تقريبا، وتصل إلى أكثر من 4100 وظيفة.

شروط الالتحاق بوظائف مصلحة الشهر العقاري

ووضعت المصلحة عددًا من الشروط، التي يجب توافرها في الراغبين في الحصول على الوظائف، على النحو التالي:

- يجب أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور ويتقاضى راتبه من موازنة الدولة وليس مثبتا على صناديق خاصة (فصل مستقل).

- يجب أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي (ج، ب، أ) لوظائف القانون، والهندسة، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية).

- يجب على المتقدم أن يكون شاغلا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الكتابية والفنية.

- يجب أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب، أ) للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة).

- يجب على المتقدم أن يكون على المجموعة النوعية لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية، الكتابية، الفنية، الحرفية، الخدمات المعاونة.