تباين في سعر اليورو بالبنوك.. وكريدي أجريكول الأعلى للشراء

سجّل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في منتصف التعاملات اليومية للبنوك العاملة في مصر سعرًا جديدًا وسط تباين في السعر بشكل واضح.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد سعرًا جديدًا منتصف تعاملات ليباع بسعر 18.07 مقابل سعر 17.82جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه 18.09 للبيع و17.82جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

يباع اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر بسعر 17.82 مقابل سعر 17.82جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك قناة السويس

يباع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 18.09مقابل 17.84جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك مصرف أبو ظبي

يباع اليورو بسعر 18.09 للبيع مقابل 17.86جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الأهلي اليوناني

سجل اليورو سعر 18.08 للبيع مقابل 17.83جنيه للشراء.

أعلى سعر لشراء اليورو

وسجّل بنك كريدي أجر يكول أعلى سعر لشراء اليورو بسعر 17.91جنيه.

سعر اليورو مقابل عملات مختلفة

سجل اليورو الواحد مقابل الدولار سعر 1.14 دولار، وبيع مقابل الين الياباني بسعر 130.35 دولار، فيما سجل اليورو أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.19 درهم، ومقابل الريال السعودي 4.27 ريال، كما بيع بـ15.45ليرة تركية.

علاقة استراتيجية بين مصر وأوروبا

وتعد العلاقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي هامة جدًا فمصر دولة هامة جدًا وهي نقطة العبور بين أوروبا وإفريقيا، وتعد شريك أساسي واستراتيجي في العديد من المجالات للاتحاد الأوروبي.