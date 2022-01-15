17.93 جنيه.. أعلى سعر لشراء اليورو اليوم السبت

استقر سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في كافة البنوك وفق آخر تحديث للبنوك، واستطاعت العملة الأوروبية منذ منتصف سبتمبر 2021، أن تكسر حاجز الـ18.10 جنيه.

وتشير التوقعات، إلى أن اليورو في حالة كسر هذا الحاجز، وسيواصل الصعود أمام الجنيه المصري، إذ يعد من العملات الهامة التي يطلبها المستوردون المصريون وتتوافر لدى شركات الصرافة والبنوك المصرية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، استقرارًا اليوم السبت؛ ليباع في البنك الأهلي المصري بـ18.07 جنيه، مقابل 17.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في بنك مصر ليباع بـ18.07 مقابل 17.07 جنيه للشراء.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو، استقرارا أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد؛ ليباع بـ 18.06 جنيه، مقابل 17.88جنيه للشراء.

سعر اليورو ببنك الإسكندرية

بيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية، اليوم بـ 18.08 جنيه، مقابل 17.88 جنيه للشراء.

أعلى سعر لشراء اليورو

سجل اليورو أعلى سعر للشراء ببنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت وفق آخر تحديث للبنوك ليباع بسعر 17.93 جنيه للشراء.

صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي

وتشير الأرقام، إلى أن صادرات مصر غير البترولية لدول الاتحاد الأوروبي، شهدت ارتفاعا العام الماضي بنسبة 38% في العام الماضي لتسجل 4.1 مليار يورو.

وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في بيان، إن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية، أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% وإسبانيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.