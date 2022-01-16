وفاة الإعلامية آمال مكاوي رئيس القناة الأولى سابقا.. وعمرو الليثي ينعيها

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، وفاة الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل.

ونعى عمرو الليثي الإعلامية الراحلة قائلًا، «أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن الإعلامية آمال مكاوي

الإعلامية آمال مكاوي خريجة كلية الحقوق، وحصلت على دبلومة في معهد الإذاعة ودبلوم في الإخراج.

أسرة إذاعية

من أسرة إذاعية فأخيها سعد لبيب يعمل بالإذاعة، كما تزوجت زميلها الإذاعي سعيد عثمان في 5 يونيو 1957.