عمرو الليثي يكشف لـ«الوطن» عن ذكرياته مع سمير غانم: علاقة 35 سنة (صور)

علاقة طويلة امتدت بين أسطورة الكوميديا سمير غانم، والإعلامي الشهير الدكتور عمرو الليثي، لأكثر من 35 عامًا، عملا سويًا على مدار نحو 10 سنوات، ولم يقتصر التعامل بينهما على المستوى الشخصي فقط، بل كانت علاقة كبيرة جدًا عائليًا.

وحكى الإعلامي عمرو الليثي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن ذكريات علاقته بالفنان سمير غانم، ولقطات من الصور بينهما، حيث بدأ حديثه بأن علاقته بـ«سمورة»، طويلة جدًا تمتد لأكثر من 35 عامًا، وعلاقة كبيرة جدًا عائليًا بوالده ممدوح الليثي وجمال الليثي وإيهاب الليثي: «لأن إحنا يمكن أنتجنا للأستاذ سمير غانم على مستوى السينما تقريبًا أكثر من ربع أفلامه السينمائية، وعلى مستوى التليفزيون والدي أنتجله العديد من المسلسلات زي بطل الدوري وميزو وغيره».

ووصف الليثي مرحلة العلاقة العائلية بينه وبين النجم سمير غانم بـ«الجميلة جدا»، واستعاد الإعلامي ذكرياته معه عا 1992، قائلًا: «كنت أنا ساعتها بتولي إدارة قناة MBCوكان أستاذ سمير بقاله فترة مقدمش الفوازير بعد آخر فوازير عملها بتاعة فطوطة والتقيت به الحقيقة عند الأستاذ جمال الليثي في البيت وقولتله انت ليه مترجعش تعمل فوازير، انت كنت من أهم نجوم الفوازير».

وأضاف مقدم برنامج «واحد من الناس»: «أنه بالفعل بعد عدة لقاءات بيني وبينه سنة 92 أنتجت سنة 93 فوازير المتزوجون بالتاريخ، تأليف الراحل عبدالرحمن شوقي الذي اعتاد يألف لي كل الفوازير السابقة (فطوطة) وإخراج المخرج الكبير محمد عبد العزيز».

ولاقت هذه الفوازير عام 1993 نجاحًا باهرًا جدًا، ليس فقط على مستوى القناة بحسب وصف الليثي، ولكن على مستوى جميع الوطن العربي: «والحقيقة ده كان حافز بالنسبة ليا وبالنسبة لأستاذ سمير اللي كان متعطش جدا وسعيد أنه يرجع مرة أخرى للفوازير والشخصيات اللي هو كان بيجيد تجسيدها بشكل أكثر من رائع».

وتحدث الليثي عن أبرز الفوازير على سبيل المثال؛ فوازير المتزوجون تناولت 30 شخصية في التاريخ يعني فوازير المتزوجون بتتناول 30 شخصية في التاريخ وزوجاتهم ما بين جرباتشوف ونجيب الريحاني وهتلر أي جميع أنواع الشخصيات التاريخية، وبعد ذلك فوازير المضحكون كانت إخراج المخرج الكبير هاني لاشين: «وعملنا مع بعض فوازير أهل المغنى كان بيجسد فيها الأستاذ سمير كل يوم واحد من أهل المغنى في حلقته لما جسد مايكل جاكسون، ومش هنسى حلقته لما جسد محمد عبد الوهاب».

واستمر عمرو الليثي، على إنتاج فوازير سمير غانم لمدة 7 سنوات تقريبَا، التي حققت نجاحَا كبيرًا جدًا انتهت عام 1999: «وبعدين فكرت أنا وهو وقولتله ليه منرجعش فطوطة تاني، فطوطة من الشخصيات المحببة جدا عند الناس فالتقيت أنا وسمير والمخرج وائل فهمي عبدالحميد نجل فهمي عبدالحميد أول من أخرج فطوطة، والحقيقة كان في شوية تفهمات خاصة بالأداء والشخصية واتفقنا إن إحنا نعيد فطوطة».

واستكمل الإعلامي حديثه عن ذكرياته مع سمير غانم، أنه تم تقديم الفوازير في التليفزيون المصري سنة 2002، ولاقت نجاحًا كبيرًا، ونفذ المخرج وائل فهمي تتر كان جذابًا جدًا، بحسب وصف الليثي، حيث استلهم وائل فهمي عبدالحميد أفكار والده: «وكانت وفارقة جدا والأستاذ سمير كان في قمة السعادة» وعاد فطوطة مرة ثانية في البرامج الإذاعية والمسلسلات التليفزيونية والإعلانات.

وعلى مدار الـ10 سنوات التي أنتج فيها الليثي الفوازير وفطوطة، كانت هناك علاقة إنسانية بينهما رائعة وفقا لقوله: «وأذكر حتى في الفترة دي إن إحنا لأول مرة نقدم الوجهين الجديدين كان عمرهن ساعتها 10 و8 سنوات دنيا وإيمي سمير غانم وغنوا في تتر النهاية للفوازير بتاعت أهل المغنى وساعتها قولتلهم وقولت لسمير غانم إن تنبأت لهما أن هيكون لهن مستقبلًا كبيرًا في الفن وتحققت النبوءة».

الدكتور عمرو الليثي عن مواصفات سمير غانم: شخصية عظيمة

وعن مواصفات سمير غانم، ذكر الليثي أنه شخصية عظيمة وفريدة وأخلاقية، لديه قيم ومثل إنسان بالمعنى الحرفي، وغير انفعالي على الإطلاق، هادئ الطباع في البلاتوت، ويحتوي المشاكل ويتعامل بروح المنتج وليس الممثل فقط، أي أنه كان يستطيع احتواء المواقف والمشاكل، ولديه تصور إخراجي رائع كونه خبرة كبيرة جدًا في الإخراج بحكم عمله الطويل في التليفزيون المصري بالفوازير ورؤية فنية استعراضية: «مشخصاتي حقيقي يستطيع أن يجيد التشخيص وتقليد جميع الشخصيات التاريخية الحالية والآنية والمعاصرة والتاريخية بشكل متقن جدا وبنفس القدرة».

ولن ينسى الليثي الحلقات التي قدم فيها سمير غانم، سيد مكاوي وعمل على تقليده بطريقة كلامه والعديد من الشخصيات الأخرى التي تؤكد عمق وثقافة وإبداع الفنان العظيم وفقًا لوصفه، وأنهى حديثه موجهًا له الدعاء بالرحمة: «ربنا يرحمه ويفسحه فسيح جناته خسارة للفن المصري والعربي وللعالم انسان باخلاقيات وفن وابداعه وعزائنا الوحيد ان اعماله موجودة وباقية وسوف يستمر بسمة مصر كما كان».