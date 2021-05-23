أبرز 16 تصريحا لـ حورية فرغلي مع عمرو الليثي: «فقدت الثقة بنفسي كبنت»

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة ببرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، وتحدثت حول جوانب حياتها الفنية والشخصية، وكانت أبرز تصريحتها مايلي:

- فقدت الثقة بنفسي كبنت وسنتين مببصش في المراية.

- الفنان محمد رمضان طلب منها المشاركة في بطولة فيلمي «عبده موتة» و«قلب الأسد».

- عملت الفيلمين دون مقابل من أجل محمد رمضان، ورغم ذلك لم يسأل عنها في أثناء مرضها.

- كانت تصور أحد المسلسلات وبالصدفة كان محمد رمضان يصور عملًا فنيًا بجوارها، وذهبت إليه لتسلم عليه، ولكنه رفض مقابلتها.

- كانت وحيدة خلال فترة مرضها ولم يسأل عنها سوى أشخاص معدودين، حتى أقاربها لم يسألوا عليها.

- الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها لكنها لم تسأل عني في محنتها وحتى والدة الفنانة أمينة خليل لم تتواصل مع والدتي للاطمئنان عني.

- كل من كان بجوارها تخلى عنها وتليفونها أصبح «لا يرن»، وتخلى عنها كل أصدقائها.

- هناك قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في أي عمل فني لكن اتصلوا بها، وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد.

- لم تُدعَ إلى أي مناسبة فى الوسط الفنى، سواء أعياد ميلاد أو مهرجانات، منذ بدأت مشوارها الفنى.

- ليست من محبي «الشِلل» في الوسط، وطريقتها لا تعجبهم عادة فلها ضوابط معينة تحكمها وتستطيع التأخر خارج المنزل.

- ذهبت لطبيب نفسي في أمريكا، وكانت تدعو الله أن تموت.

- كانت تسأل نفسها «أنا عايشة ليه؟» فبعد وفاة خطيبها الذي كان حب عمرها تزوجت لمدة 3 أشهر بناء على رغبة والدتها، ثم انفصلت، وتمت خطبتها بعدها، ولكن تمّ فسخ الخطوبة بعدما شاهد مشهد الكمبيوتر في فيلم «كلمني شكرا».

- لم تتمكن من توفير تكاليف العمليات الجراحية التي أجرتها خلال الفترة الماضية إلا بعد بيعها الفيلا التي تملكها.

- خضعت لـ4 عمليات، وظلت في أمريكا لمدة 4 أشهر.

- الفنانة والمنتجة رانيا محمود ياسين هي الشخص الأقرب لها في الوسط الفني فلم تتركها لحظة خلال فترة مرضها.

- «كنت بتابع كل اللي بيكتب عني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سفري لأمريكا».

- حزنت لما شبهني الناس بأن أنفي ستكون مثل أنف مايكل جاكسون وكنت بتصل بـ رانيا محمود ياسين وأقول لها: ردى بدل منى.