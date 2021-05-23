أبرز 16 تصريحا لـ حورية فرغلي مع عمرو الليثي: «فقدت الثقة بنفسي كبنت»
كتب:
نرمين عفيفي
02:35 م | الأحد 23 مايو 2021
الفنانة حورية فرغلي
حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة ببرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، وتحدثت حول جوانب حياتها الفنية والشخصية، وكانت أبرز تصريحتها مايلي:
- فقدت الثقة بنفسي كبنت وسنتين مببصش في المراية.
- الفنان محمد رمضان طلب منها المشاركة في بطولة فيلمي «عبده موتة» و«قلب الأسد».
- عملت الفيلمين دون مقابل من أجل محمد رمضان، ورغم ذلك لم يسأل عنها في أثناء مرضها.
- كانت تصور أحد المسلسلات وبالصدفة كان محمد رمضان يصور عملًا فنيًا بجوارها، وذهبت إليه لتسلم عليه، ولكنه رفض مقابلتها.
- كانت وحيدة خلال فترة مرضها ولم يسأل عنها سوى أشخاص معدودين، حتى أقاربها لم يسألوا عليها.
- الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها لكنها لم تسأل عني في محنتها وحتى والدة الفنانة أمينة خليل لم تتواصل مع والدتي للاطمئنان عني.
- كل من كان بجوارها تخلى عنها وتليفونها أصبح «لا يرن»، وتخلى عنها كل أصدقائها.
- هناك قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في أي عمل فني لكن اتصلوا بها، وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد.
- لم تُدعَ إلى أي مناسبة فى الوسط الفنى، سواء أعياد ميلاد أو مهرجانات، منذ بدأت مشوارها الفنى.
- ليست من محبي «الشِلل» في الوسط، وطريقتها لا تعجبهم عادة فلها ضوابط معينة تحكمها وتستطيع التأخر خارج المنزل.
- ذهبت لطبيب نفسي في أمريكا، وكانت تدعو الله أن تموت.
- كانت تسأل نفسها «أنا عايشة ليه؟» فبعد وفاة خطيبها الذي كان حب عمرها تزوجت لمدة 3 أشهر بناء على رغبة والدتها، ثم انفصلت، وتمت خطبتها بعدها، ولكن تمّ فسخ الخطوبة بعدما شاهد مشهد الكمبيوتر في فيلم «كلمني شكرا».
- لم تتمكن من توفير تكاليف العمليات الجراحية التي أجرتها خلال الفترة الماضية إلا بعد بيعها الفيلا التي تملكها.
- خضعت لـ4 عمليات، وظلت في أمريكا لمدة 4 أشهر.
- الفنانة والمنتجة رانيا محمود ياسين هي الشخص الأقرب لها في الوسط الفني فلم تتركها لحظة خلال فترة مرضها.
- «كنت بتابع كل اللي بيكتب عني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سفري لأمريكا».
- حزنت لما شبهني الناس بأن أنفي ستكون مثل أنف مايكل جاكسون وكنت بتصل بـ رانيا محمود ياسين وأقول لها: ردى بدل منى.