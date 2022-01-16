أبرز البرامج الدراسية في جامعة الملك سلمان وشروط الالتحاق

منذ أيام، بدأت جامعة الملك سلمان الدولية، فتح باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة، تزامنا مع فتح باب التقدم بالجامعات الأهلية للالتحاق بالدراسة بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن يستمر التقديم حتى يوم السبت، الموافق 22 يناير 2022.

وتقبل هذه الجامعات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية في العام الأكاديمي السابق 2021 و 2020، طبقا لمعايير التقديم والحدود الدنيا للمجموع.

لذا تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، قائمة البرامج الدراسية المتاحة في جامعة الملك سلمان الدولية، وذلك في إطار ما تقدمه الجريدة للقارئ من خدمات.

البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان

وتشمل البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان، وفق ما جرى الإعلان عنه:

برنامج الطب البيطري

برنامج الصيدلة

هندسة الميكاترونيات

برنامج العمارة الداخلية

برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة

برنامج هندسة العمارة

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

برامج المحاسبة ونظم المعلومات

برنامج علوم التمريض (تمريض رعاية الحالات الحرجة- تمريض القبالة- تمريض المسنين).

الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية، ويندرج تحتها العديد من التخصصات منها الزراعات الصحراوية الحديثة- زراعة النباتات الطبية والعطرية).

جامعة الملك سلمان

أشارت جامعة الملك سلمان الدولية، في تقرير صادر عنها، منذ أشهر، إلى أن الجامعة نجحت في استخدام أساليب التعلم المدمج الحديث والتعلم الإلكتروني في ظل انتشار كورونا، واستطاعت وضع أساليب للتقييم الطلابي المناسب لنواتج التعليم المستهدفة، وتحديد استراتيجيات التعليم والتعلم التي تلائم طبيعة الجامعة كجامعة ذكية.

وتقدم جامعة الملك سلمان، العديد من الميزات للطلبة، إذ تعمل على إتاحة فترات للتدريب الصيفي، كما تعمل على توفير فرص عمل للطلبة، وتنظيم برنامج مبدئي للأنشطة الأكاديمية من أجل تثقيف وتعليم الجمهور، بجانب تقديم الجامعة لبرامج أكاديمية ذات معايير دولية.