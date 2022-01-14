فرع جامعة الملك سلمان الدولية.. قصة نجاح الخطط التنموية بجنوب سيناء

تعُد جامعة الملك سلمان الدولية واحدة من المشروعات القومية الهامة للتعليم العالي، في محافظة جنوب سيناء، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الطور، وتتميز الجامعة بموقعها الجغرافي الفريد، وامتلاكها للمقومات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والمعيشية، بما يجعلها بيئة تعليمية مُتميزة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ إنشاء فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية يأتي استجابة لرؤية القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وحماية الأمن القومي المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التي يستفيد منها المواطنون، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة بالطور لكونه يضم كليات وبرامج متميزة في القطاع الصحي والهندسي والتكنولوجي، ويعتمد على كل وسائل التعليم الذكي والتكنولوجيا الحديثة.

مساحة فرع الجامعة بالطور 200 فدان

وشُيد المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور على مساحة 200 فدان في المرحلة الأولى، بتكلفة تبلغ 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: «الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب»، ويُوجد بالمقر الرئيسي منطقة متكاملة للألعاب الرياضية، تحتوي على ملاعب مكشوفة، وصالات للألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات.

وأشار الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إلى أن فرع الجامعة بمدينة الطور يضم العديد من المجالات والبرامج الحديثة والمتميزة، منها، برنامجي «الطب، والجراحة»، وبرنامج الأسنان، فضلا عن برامج «المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب»، ويضم تخصصات تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات»، وفي مجال العلوم الهندسية يضم برامج «هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، العمارة، هندسة الحاسب، هندسة الذكاء الاصطناعي»، وفي مجال الصناعات التكنولوجية يضم برامج «تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة».

شراكات وبرامج دولية متميزة بفرع الطور

وأضاف أن فرع الجامعة بالطور يُتيح لطلابه حزمة من الأنشطة الرياضية، والمسابقات، وأنشطة الرحلات الداخلية والخارجية، والنوادي الفنية والثقافية، والنوادي العلمية، والندوات التعريفية، خاصةً فيما يتعلق بالتوظيف ومُتطلبات سوق العمل، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

استخدام وسائل التعليم الذكي والتكنولوجيا الحديثة بفرع الطور

وأكد الدكتور محمد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، استفادة فرع الجامعة بالطور من الشراكات الدولية والإقليمية للجامعة، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستخدام المستشفى التعليمي التابع للوزارة بمدينة الطور كمستشفى تعليمي لصالح الجامعة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث المُتخصصة؛ لإثراء قطاع البحوث والتطوير بفرع الجامعة بالطور.

و أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنّ فرع جامعة سلمان بمدينة الطور يمثل خطوة طموحة في تعزيز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لامتلاكه المقومات المادية والعلمية والتعليمية، التي تسهم في توفير المناخ التعليمي المناسب، والاستفادة من الثروات الطبيعية لسيناء، وإثراء السياحة بها، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المشروعات القومية للتعليم العالي بكافة ربوع الوطن، يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.