مصاريف جامعة الملك سلمان 2021.. الطب بـ105 آلاف جنيه

يسعي العديد من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام، وتساءل الكثيرون من الطلاب عن مصاريف جامعة الملك سلمان 2021، وذلك عقب الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات الحكومية.

مصاريف جامعة الملك سلمان 2021

وأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى مصاريف جامعة الملك سلمان 2021، ومن المقرر أن يبدأ تنسيق الجامعات الأهلية غد الثلاثاء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة الملك سلمان 2021:-

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية الجديدة التي تم الموافقة عليها لاستقبال الطلاب، وتقديم الخدمات العلمية للطلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021.

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية 2021 كالتالي :

1- مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

2- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

3- مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

4- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

5- مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

6- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

7- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

8- مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الملك سلمان 2021

1 - أصل الثانوية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2 - أصل شهادة الميلاد.

3 - صورة البطاقة.

4 - 6 صور شخصية.

5 - نموذج 2 جند و6 جند للذكور.

الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان 2021

1- الحد الأدنى لكلية الطب البشرى83%

2- الحد الأهلية طب الأسنان 78%.

3- مجال الطب البيطري 73%.

4- مجال العلاج الطبيعي 87%.

5- مجال علوم التمريض 55%

6- مجال العلوم الصيدلية 78%.

7- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55%.ِ