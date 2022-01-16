مؤتمر صحفي للقائم بأعمال وزير الصحة للكشف عن مستجدات كورونا

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، مؤتمرا صحفيا بعد قليل لعرض أحدث المستجدات حول تطورات فيروس كورونا في مصر وموقف وخريطة اللقاحات التي وصلت إلى مصر، ونسبة الإقبال على التلقيح.

924 متعافيا من كورونا بالأمس

وقالت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، إن 924 متعافيًا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 332531 حتى اليوم.

تسجيل 1101 حالة إصابة جديدة بالأمس

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 1101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا وفاة 26 حالة جديدة بالفيروس.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

22123 حالة وفاة بكورنا في مصر حتى الآن

وأكد عبدالغفار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 398879 من ضمنهم 332531 حالة تم شفاؤها، و22123 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.