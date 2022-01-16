نائبة بـ«الشيوخ»: إجازة رعاية الطفل لن تتجاوز 3 مرات في العمر

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يناقش قانون العمل ويشمل كافة العمال من رجال وسيدات، ويوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، واليوم تم التعرض في مجلس الشيوخ للمواد الحاكمة بعمل المرأة، حيث تم مناقشة إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل، التي تستمر لسنتين، واقترحت الحكومة بأن تكون إجازة الوضع 4 أشهر بعد أن كانت 3 أشهر، وهذا سيشمل القطاعين، الخاص والحكومي.

إجازة رعاية الطفل 3 مرات فقط في العمر.. بشروط

وأضافت «زكي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن أجازة رعاية الطفل لمدة سنتين وتكون بدون أجر، وتم وضع بعض الضوابط، حيث يجب أن يكون مضى على عمل المرأة سنة في المكان، وأن تكون فترة الإنجاب بين كل إجازة لرعاية الطفل، سنتين، وأن تكون هذه الإجازات 3 مرات فقط في العمر.

تعديل القانون يحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل القانون يحافظ على حقوق الجميع من العمال وأصحاب العمل، من أجل استمرار المنظومة بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة القانون إلى مجلس النواب الفترة المقبلة، من أجل المناقشة، حتى يتم إقراره لاعتماده الفترة المقبلة، وتطبيقه على العمال.